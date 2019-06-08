Жаре конец? С завтрашнего дня +30 больше не будет
Сегодня вечером по Эстонии прокатится грозовая воздушная масса, с завтрашнего дня можно попрощаться с чудесными летними знойными деньками.
Сегодня вечером по Эстонии прокатится грозовая воздушная масса, с завтрашнего дня можно попрощаться с чудесными летними знойными деньками.
Читайте прогноз от pogoda.ee:
Воскресенье, 09.06:
Ночью: Переменная облачность. Около полуночи к району островов подойдёт зона с интенсивными осадками и грозой и далее распространится на восток. Во время грозы ожидаются сильные порывы ветра и проливной дождь. В начале ночи южной четверти ветер, после полуночи, начиная с запада, повернёт к юго-западному и западному 2-8, утром на островах и побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 13..18, по востоку Эстонии до 21°С.
Днем: Утром над материковой частью переменная облачность и во многих местах кратковременные дожди. По востоку Эстонии грозовые дожди, местами с сильными осадками. К полудню по западу страны начнутся прояснения, на востоке зона с осадками постепенно сместится за Чудское озеро. Юго-западный и западный ветер усилится 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 16°.
Понедельник, 10.06:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8, на северном побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..24, на побережье местами до 16°С.
Вторник, 11.06:
Ночью: Переменная облачность. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, гроза. Ветер переменных направлений 2-7, после обеда преимущественно восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 16..21, по югу Эстонии до 25°С.
Среда, 12.06:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Днем: Переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 15..20°С.
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