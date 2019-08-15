Жалоба читателя: запретили снимать в магазине! Что говорит закон о съемке в общественном месте?

Пресс-секретарь Maxima подтвердила, что в магазинах торговой сети запрещено вести фото- и видеосъемку, о чем уведомляют специальные знаки перед входом.

"Нам приходится исходить из интересов клиентов и своих сотрудников, которые, в противном случае, могут непроизвольно попасть в кадр. Обращаем внимание на то, что при съемке незнакомого человека этично сначала спросить у него согласия, и если же целью съемки является дальнейшее обнародование данных — в том числе и в соцсетях, например, в Facebook, YouTube, Instagram — то это можно сделать лишь тогда, когда запечатленные люди дадут свое согласие", — подчеркивает пресс-секретарь.

Однако не все потеряно — разрешение на фото- и видеосъемку можно получить у магазина, сделав заранее запрос. Для этого нужно на сайте торговой сети найти контакт пресс-службы и изложить по телефону или электронной почте свои идеи для съемки. Если магазин их одобрит, то можно будет провести съемку.

Закон же напрямую не запрещает съемку в магазине или каком-либо другом общественном месте. Но тут не все так просто — нужно учитывать интересы людей, которые могут попасть в кадр.

Согласно 11 параграфу третьей 3 главы Закона о защите личных данных, при съемке в общественном месте с целью обнародования звука, фото- или видеоматериала у запечатленного лица нужно получить согласие, оповестив его об этом в такой форме, чтобы он все понял о факте съемки и мог при желании избежать попадания в кадр.