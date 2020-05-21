Земледельцы — министрам: жаль, что вы не понимаете, что происходит в Эстонии

Нашим главным приоритетом также является здоровье людей и благополучие как рабочих, так и конечных потребителей продукции. Мы подтверждаем, что мы можем обеспечить здоровье и безопасность рабочих, мы следуем опыту соседних стран и сотрудничаем с правительством и чиновниками в вопросах обеспечении безопасности. Можно провести для рабочих необходимые тесты перед въездом в страну и создать условия для карантина. В любом случае риск заражения в поле ниже, чем в торговом центре.
Однако удивительно, если ответственные за эту сферу политики не осознают того, что урожай, который поспеет в июне-июле, нельзя собирать в сентябре, а в демократической Эстонии нельзя принудить человека к работе, которую он делать не хочет. Мы готовы немедленно переучить вас как в ответственного политика, так и в сборщика клубники. В настоящее время Эстония больше нуждается в сборщиках клубники, чем в политиках. Наблюдается серьезная нехватка тех, кто способен реально работать. Можете ли вы с этим помочь?
Или правительство готово выкупить весь наш урожай, который может остаться на поле? 70% продукции по цене 3 евро за килограмм? Общая сумма составляет 4,2 млн евро. Если вы заплатите, украинцы могут остаться дома, и урожай собирать будет не нужно. Хотя это будет трагедией, и люди останутся без местных ягод. Дело не только в клубнике. В течение всего лета необходимо собирать фрукты и овощи, доить коров и убирать злаки. Ответственность за еду на столе у местных жителей велика!
Министр Аллер, вы говорите, основываясь на мнении ученых, что открытие границ для рабочих-мигрантов было бы чрезмерным риском. Страны, которые были в гораздо более сложном положении, например, Италия, открывают свои границы для туристов, чтобы смягчить рецессию. Мы говорим о жизненно необходимой рабочей силе в важном секторе экономики, а не о неограниченном перемещении неопределенного числа людей и распространении инфекции. ”Число инфицированных людей в странах, которые были вновь открыты, не увеличилось ./_/ Австрия, Дания, Германия, Норвегия, Испания, которые в некоторой мере открылись, а также Италия — ни в одной из этих стран не наблюдалось увеличения числа случаев заражения”, — говорит Ирья Лутсар. Кому мы должны верить?
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