21.05.2020, 10:35

Земледельцы — министрам: жаль, что вы не понимаете, что происходит в Эстонии

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Põllutööd.
Foto: Ilmar Saabas

Представители Эстонского союза выращивания клубники, Эстонского садового союза и Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты ответили на министрам Арво Аллеру и Марту Хельме. Приводим публичное обращение земледельцев в неизменном виде:

Благодарим вас за публичные ответы на наше общественное обращение! Жаль, что вы не понимаете, что происходит в Эстонии и в сельском хозяйстве на данный момент. Но мы готовы неустанно продолжать объяснения и надеемся, что найдем с вами общий язык!

На сегодняшний день Эстония выходит из кризиса здравоохранения. Правительство должно бороться с последствиями — экономическим кризисом, который ставит под угрозу работу предприятий и снабжение рынка необходимыми товарами. Нельзя рассчитывать на местных рабочих в необходимом объеме, потому что люди недостаточно заинтересованы в тяжелом ручном труде в сельском хозяйстве. Мы хорошо платим, больше, чем в среднем по регионам, но в какой-то момент ограничением выступает конечная цена продукта: потребитель в Эстонии просто не может позволить себе местные ягоды по баснословной цене. Люди, которые потеряли работу этой весной, в течение какого-то времени по-прежнему будут получать пособия от Кассы по безработице и искать занятость по специальности. Они не выйдут на работу в поле.

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Министр внутренних дел Март Хельме подтвердил: ”У нас в Эстонии большое количество безработных, и вероятно, что их число вырастет в ближайшем будущем”. С этим можно только согласиться: если украинцы не приедут, то производители клубники обанкротятся, молочные фермеры уменьшат поголовье скота и члены многих семей в Эстонии потеряют работу. ”Утверждения о том, что рабочая сила в Эстонии недостаточно квалифицирована, не соответствуют действительности”, — ответил Март Хельме. Это тоже верно: в среднем жители Эстонии чересчур квалифицированы, а люди, способные выполнять другую работу, не хотят собирать клубнику или доить коров. Мы согласны в ключевых вопросах.

Если урожай останется на полях, это будет означать уничтожение предприятий сельскохозяйственного сектора. Если некому будет доить коров, мы потеряем чрезвычайно важный доход от экспорта. Рынок заполонит продукция из Польши, Греции и других стран, сумевших адаптироваться. В результате этого их экономика быстрее восстановится после кризиса. Это не страшилка, а нынешняя реальность. Ваша рекомендация по выходу из кризиса заключается в том, чтобы отдавать предпочтение иностранной продукции?! Но главное, не иностранной рабочей силе!

Нашим главным приоритетом также является здоровье людей и благополучие как рабочих, так и конечных потребителей продукции. Мы подтверждаем, что мы можем обеспечить здоровье и безопасность рабочих, мы следуем опыту соседних стран и сотрудничаем с правительством и чиновниками в вопросах обеспечении безопасности. Можно провести для рабочих необходимые тесты перед въездом в страну и создать условия для карантина. В любом случае риск заражения в поле ниже, чем в торговом центре.

Однако удивительно, если ответственные за эту сферу политики не осознают того, что урожай, который поспеет в июне-июле, нельзя собирать в сентябре, а в демократической Эстонии нельзя принудить человека к работе, которую он делать не хочет. Мы готовы немедленно переучить вас как в ответственного политика, так и в сборщика клубники. В настоящее время Эстония больше нуждается в сборщиках клубники, чем в политиках. Наблюдается серьезная нехватка тех, кто способен реально работать. Можете ли вы с этим помочь?

Или правительство готово выкупить весь наш урожай, который может остаться на поле? 70% продукции по цене 3 евро за килограмм? Общая сумма составляет 4,2 млн евро. Если вы заплатите, украинцы могут остаться дома, и урожай собирать будет не нужно. Хотя это будет трагедией, и люди останутся без местных ягод. Дело не только в клубнике. В течение всего лета необходимо собирать фрукты и овощи, доить коров и убирать злаки. Ответственность за еду на столе у местных жителей велика!

Министр Аллер, вы говорите, основываясь на мнении ученых, что открытие границ для рабочих-мигрантов было бы чрезмерным риском. Страны, которые были в гораздо более сложном положении, например, Италия, открывают свои границы для туристов, чтобы смягчить рецессию. Мы говорим о жизненно необходимой рабочей силе в важном секторе экономики, а не о неограниченном перемещении неопределенного числа людей и распространении инфекции. ”Число инфицированных людей в странах, которые были вновь открыты, не увеличилось ./_/ Австрия, Дания, Германия, Норвегия, Испания, которые в некоторой мере открылись, а также Италия — ни в одной из этих стран не наблюдалось увеличения числа случаев заражения”, — говорит Ирья Лутсар. Кому мы должны верить?

По какой причине мы должны потерять 70% урожая клубники или отправить треть нашего молочного стада на убой? Должны ли мы отказаться от местной клубники и начать импортировать ее из Финляндии? Уважаемые министры, вы давали предвыборные обещания гарантировать самообеспечение Эстонии основными продуктами питания. Теперь вас больше устраивают импортные продукты? Эстония — это не остров посреди Тихого океана, о существовании которого никто не знает, а часть открытого рынка в Европе, где существует необычайная конкуренция в вопросах цены, качества и надежности поставок.

Уважаемый министр сельского хозяйства! Нам недостаточно того, что вы следите за событиями во время отпуска. Вернитесь и помогите нам, с помощью украинцев, собрать урожай ягод и овощей, подоить коров и убрать зерно!

Уважаемый министр внутренних дел! Хорошо, что правительство поддерживает переподготовку безработных жителей Эстонии. Вы должны поторопиться с проведением курсов — рабочие были нужны еще вчера!

Мы не ждем от вас пустых разговоров. Мы ждем действий.

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