Земледельцы — министрам: жаль, что вы не понимаете, что происходит в Эстонии

Благодарим вас за публичные ответы на наше общественное обращение! Жаль, что вы не понимаете, что происходит в Эстонии и в сельском хозяйстве на данный момент. Но мы готовы неустанно продолжать объяснения и надеемся, что найдем с вами общий язык!

На сегодняшний день Эстония выходит из кризиса здравоохранения. Правительство должно бороться с последствиями — экономическим кризисом, который ставит под угрозу работу предприятий и снабжение рынка необходимыми товарами. Нельзя рассчитывать на местных рабочих в необходимом объеме, потому что люди недостаточно заинтересованы в тяжелом ручном труде в сельском хозяйстве. Мы хорошо платим, больше, чем в среднем по регионам, но в какой-то момент ограничением выступает конечная цена продукта: потребитель в Эстонии просто не может позволить себе местные ягоды по баснословной цене. Люди, которые потеряли работу этой весной, в течение какого-то времени по-прежнему будут получать пособия от Кассы по безработице и искать занятость по специальности. Они не выйдут на работу в поле.

Министр внутренних дел Март Хельме подтвердил: ”У нас в Эстонии большое количество безработных, и вероятно, что их число вырастет в ближайшем будущем”. С этим можно только согласиться: если украинцы не приедут, то производители клубники обанкротятся, молочные фермеры уменьшат поголовье скота и члены многих семей в Эстонии потеряют работу. ”Утверждения о том, что рабочая сила в Эстонии недостаточно квалифицирована, не соответствуют действительности”, — ответил Март Хельме. Это тоже верно: в среднем жители Эстонии чересчур квалифицированы, а люди, способные выполнять другую работу, не хотят собирать клубнику или доить коров. Мы согласны в ключевых вопросах.

Если урожай останется на полях, это будет означать уничтожение предприятий сельскохозяйственного сектора. Если некому будет доить коров, мы потеряем чрезвычайно важный доход от экспорта. Рынок заполонит продукция из Польши, Греции и других стран, сумевших адаптироваться. В результате этого их экономика быстрее восстановится после кризиса. Это не страшилка, а нынешняя реальность. Ваша рекомендация по выходу из кризиса заключается в том, чтобы отдавать предпочтение иностранной продукции?! Но главное, не иностранной рабочей силе!