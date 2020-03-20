Земельный департамент приступил к маркировке ландшафта для аэрофотосъемки

В связи с аэрофотосъемкой сотрудники Земельного департамента начали отмечать ландшафтные точки на указанных территориях, также это будет сделано в городах Таллинн, Тарту, Пярну, Вильянди, Курессааре и их ближайших окрестностях. Маркировки останутся на изображении во время замерочных полетов, и они будут использованы для планово-высотной привязки аэрофотоснимков к поверхности земли.

В качестве маркировки используются белые пластиковые квадраты размером 60 х 60 см, которые устанавливаются на местности и снабжены табличкой „Aeropildistuse maamärk”. Маркировок всего около 700.

Работы осуществляют сотрудники Земельного департамента, которым Департаментом полиции и пограничной охраны выдано специальное разрешение заходить на территорию с ограниченным передвижением (острова).

Учитывая чрезвычайное положение, проводящие маркировку сотрудники будут избегать непосредственных контактов с окружающими. Постараемся разместить маркировки на ландшафте в местах, где они не будут мешать деятельности землевладельцев. Земельный департамент просит не трогать и не нарушать маркировки.

Земельный департамент уберет маркировки с ландшафта после завершения сезона аэрофотосъемок.

С помощью аэросъемочных полетов ведется сбор важных для государства данных, которые позволят обновлять топографические карты Эстонии и информацию, содержащуюся в регистрах пространственных данных и картографических сервисах. Ортофотографии, сделанные во время аэрофотосъемки в этом сезоне поступят в портал Земельного департамента Maa-ameti geoportaal начиная с осени, по завершении проекта.

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