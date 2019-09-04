"Зеленым Эстонии" грозит банкротство, партия ищет спонсоров

Овийр отмечает, что финансовый баланс партии остается отрицательным с 2010 года, а рекомендации комиссии собрать дополнительные средства за счет членских взносов и составить финансовый план результатов не дали, пишет rus.err.ee.

"В октябре прошлого года финансовое положение партии было плохим, то есть баланс чистых активов составлял -21 000 евро, а в первом полугодии 2019 года положение значительно ухудшилось: баланс чистых активов -46 000 евро. К настоящему моменту активы партии остаются отрицательными с определенными колебаниями уже с 2010 года", — пишет Овийр.

Генеральный секретарь "зеленых" Йоонас Лакс подтвердил ERR получение письма от Комиссии по надзору за финансированием партий, которое правление партии обсудит на следующей неделе, но для него это не новость, так как они уже получили подобные письма.

Лакс добавил, что партия занимается поиском спонсоров и рассчитывает ликвидировать задолженность в течение года.

"Зеленые Эстонии" не представлены в парламенте, так как не преодолели 5% барьер на выборах 2019 года — они получили лишь 1.8% голосов.