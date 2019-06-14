Зеленые: Таллинн расширил Рейди теэ, нарушив соглашение

Измаилова огорчена таким положением вещей: ”Когда я была вице-мэром, план более узкой Рейди теэ был утвержден, теперь же его отбросили, и это огорчает”, — прокомментировала ситуацию политик.

Она также отметила, что не хочет верить результатам анализа, в соответствии с которыми расширение принесет природе лишь пользу. ”Мы закажем у ученых еще анализы относительно вреда при расширении”.