Зеленые: Таллинн расширил Рейди теэ, нарушив соглашение

По оценке лидера зеленых Зюлейхи Измаиловой, Таллиннская горуправа сознательно и без весомых причин нарушила соглашение по Рейди теэ и строит ее шире, чем договаривались.
Измаилова огорчена таким положением вещей: ”Когда я была вице-мэром, план более узкой Рейди теэ был утвержден, теперь же его отбросили, и это огорчает”, — прокомментировала ситуацию политик.
Она также отметила, что не хочет верить результатам анализа, в соответствии с которыми расширение принесет природе лишь пользу. ”Мы закажем у ученых еще анализы относительно вреда при расширении”.
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