14.06.2019, 15:50

Зеленые: Таллинн расширил Рейди теэ, нарушив соглашение

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rus.delfi.ee
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Züleyxa Izmailova
Züleyxa IzmailovaFoto: Priit Simson

По оценке лидера зеленых Зюлейхи Измаиловой, Таллиннская горуправа сознательно и без весомых причин нарушила соглашение по Рейди теэ и строит ее шире, чем договаривались.

Измаилова огорчена таким положением вещей: ”Когда я была вице-мэром, план более узкой Рейди теэ был утвержден, теперь же его отбросили, и это огорчает”, — прокомментировала ситуацию политик.

Она также отметила, что не хочет верить результатам анализа, в соответствии с которыми расширение принесет природе лишь пользу. ”Мы закажем у ученых еще анализы относительно вреда при расширении”.

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