Зеленые и социал-демократы проведут акцию перед горсобранием Таллинна. Они требуют увеличить бюджет общественного транспорта

Зеленые недавно предложили сократить в бюджете Таллинна на следующий год различные ненужные расходы, чтобы направить освободившиеся средства в сферу общественного транспорта.

Уменьшив расходы на городские медиа, урезав миллионы евро, выделенные на якобы закрытое Таллиннское телевидение и отказавшись от целого ряда других бессмысленных расходов, можно было бы увеличить запланированный на следующий год бюджет общественного транспорта по меньшей мере на 5 процентов.

На прошедшем в этот понедельник заседании финансовой комиссии горсобрания эти предложения поддержки не нашли.

Социал-демократы и зеленые также требуют сделать управление сферой столичного общественного транспорта более профессиональным. Сейчас в совет Tallinna Ühistranspordi AS входят преимущественно политики-центристы. Руководителем этого предприятия после коррупционных скандалов был назначен депутат городского собрания Денис Бородич, который после этого стал во время голосований поддерживать Центристскую партию, оставшуюся в меньшинстве.

Акция начнется в 14:45 перед заседанием горсобрания.