"Зеленые" хотят объединить силы со Свободной партией

”В Эстонии и в мире в целом сейчас очень сложные времена. Человечество стоит на пороге важных вызовов, и мы, эстонцы, также должны решить: пропустить мимо ушей научные рапорты с прогнозами на будущее, которые все более неутешительны, или предпринять что-то”, — сказала председатель ”зеленых” Зюлейха Измайлова и отметила, что для внедрения масштабных перемен группам со схожими ценностями необходимо сотрудничать друг с другом.