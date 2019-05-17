17.05.2019, 21:13
"Зеленые" хотят объединить силы со Свободной партией
Партия ”Зеленые Эстонии” направили Свободной партии приглашение начать консультации по возможному сотрудничеству.
Партия ”Зеленые Эстонии” направили Свободной партии приглашение начать консультации по возможному сотрудничеству.
”В Эстонии и в мире в целом сейчас очень сложные времена. Человечество стоит на пороге важных вызовов, и мы, эстонцы, также должны решить: пропустить мимо ушей научные рапорты с прогнозами на будущее, которые все более неутешительны, или предпринять что-то”, — сказала председатель ”зеленых” Зюлейха Измайлова и отметила, что для внедрения масштабных перемен группам со схожими ценностями необходимо сотрудничать друг с другом.
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