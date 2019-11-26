Зеленский в Таллинне: уверен, что усилия Украины по восстановлению суверенитета получат дополнительную поддержку со стороны Эстонии

После встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Таллинне Владимир Зеленский отметил, что они встречаются в этом году в четвертый раз, и это ”свидетельствует о высокой динамике украинско-эстонских отношений”.
”Наши страны объединяют общие ценности, общие позиции и общие вызовы по ключевым вопросам европейской и международной повестки дня. Я очень ценю ваше личное внимание к Украине, четкую позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”, — отметил Глава Украинского государства в ходе совместной с Керсти Кальюлайд встречи со СМИ.
Президент Украины еще раз поблагодарил за решение о непризнании Эстонией российских паспортов, незаконно выдаваемых гражданам Украины на временно оккупированном Донбассе.
Также Владимир Зеленский поздравил Эстонию с избранием в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2020 — 2021 годов. ”Уверен, что усилия Украины по восстановлению суверенитета получат дополнительную ценную поддержку со стороны Эстонии”, — сказал Президент Украины.
В свою очередь Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд подтвердила, что Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и напомнила, что в ходе визита в Украину также посещала Донбасс.
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