Зеленский приедет в Эстонию не раньше ноября

В октябре визит Зеленского уже точно не состоится, подтвердили rus.err.ee в Министерстве иностранных дел.

По последним данным, президент Украины может приехать в Эстонию в ноябре, но точные даты пока не определены.

О намерении посетить Таллинн в октябре Зеленский заявил в прошлом месяце на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По его словам, в ходе этого визита Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, дигитализации и кибебезопасности.