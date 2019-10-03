Зеленский приедет в Эстонию не раньше ноября

Объявивший о своем намерении посетить в октябре с официальным визитом Эстонию президент Украины Владимир Зеленский приедет в Таллинн не раньше ноября.
В октябре визит Зеленского уже точно не состоится, подтвердили rus.err.ee в Министерстве иностранных дел.
По последним данным, президент Украины может приехать в Эстонию в ноябре, но точные даты пока не определены.
О намерении посетить Таллинн в октябре Зеленский заявил в прошлом месяце на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
По его словам, в ходе этого визита Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, дигитализации и кибебезопасности.
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