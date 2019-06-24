24.06.2019, 14:50

Зеленский поздравил Кальюлайд с избранием Эстонии в СБ ООН

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rus.delfi.ee
EST
Зеленский поздравил Кальюлайд с избранием Эстонии в СБ ООН
Foto: Stringer, Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эстонию с избранием государства в Совет безопасности ООН на период 2020-2021.

Об этом говорится в его поздравительном письме, которое на прошлой неделе зарегистрировали в канцелярии президента ЭР Керсти Кальюлайд, передает rus.err.ee.

На вопрос rus.err.ee о том, поступали ли Кальюлайд аналогичные поздравления от других мировых лидеров, в пресс-службе канцелярии президента не ответили.

Эстония была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов в начале июня.

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