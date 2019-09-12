Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Донбаса

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил эстонские власти за решение не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям Луганской и Донецкой областей, заявил в беседе с новым послом Эстонии в Киеве Каймо Кууском, который накануне вручил Зеленскому верительные грамоты.
По сообщению официального сайта президента Украины, Владимир Зеленский выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые "незаконно выдаются гражданам Украины в Донбассе", передает rus.err.ee.
"Я хочу поблагодарить вас, правительство и президента за то, что Эстония довольно жестко отреагировала на паспортизацию со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях", — сказал Владимир Зеленский.
Помимо этого он выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией.
В начале августа Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.
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