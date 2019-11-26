Зеленский о визите в Эстонию: еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам

"Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам — в Эстонию и Литву. Должны обсудить противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе", — написал он в Facebook.

Зеленский встретится с высшим руководством этой страны — с президентом Керсти Кальюлайд, спикером парламента Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом. В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кальюлайд 20 мая в Киеве. Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.