Зеленский надеется на увеличение эстонских инвестиций в Украину

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты, говорится на официальном сайте президента Украины.
”Спасибо, что в этих вопросах вы готовы быть партнером и делиться своим ценным опытом”, — сказал глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве.
Он также сообщил, что Киев и Таллинн планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и продвижения секторальной интеграции.
”Мы должны активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка Европейского союза”, — отметил президент Украины.
Владимир Зеленский также выразил надежду, что реализация реформ в Украинском государстве станет мощным стимулом для роста двусторонней торговли и увеличения эстонских инвестиций в Украину.
”Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь”, — сказал президент.
Со своей стороны Керсти Кальюлайд сообщила, что Эстония готова продолжать практическое сотрудничество. ”Мы спрашиваем, где именно вам нужна наша помощь, и мы ее предоставим”, — сказала президент Эстонии.
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