Зеленский надеется на увеличение эстонских инвестиций в Украину

”Спасибо, что в этих вопросах вы готовы быть партнером и делиться своим ценным опытом”, — сказал глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве.

Он также сообщил, что Киев и Таллинн планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и продвижения секторальной интеграции.

”Мы должны активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка Европейского союза”, — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что реализация реформ в Украинском государстве станет мощным стимулом для роста двусторонней торговли и увеличения эстонских инвестиций в Украину.

”Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь”, — сказал президент.