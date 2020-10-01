Зеленая столица Европы: правительство обещает Таллинну солидную поддержку

По словам премьер-министра Юри Ратаса, титул зеленой столицы дает возможность знакомить общественность с позитивными инициативами по созданию здоровой и экологичной жилой среды и широко пропагандировать зеленое мышление. «Зеленая столица Европы имеет возможность привлекать больше внимания к темам экологии. Правительство также хочет внести свою лепту и поддержать 600 тысячами евро организацию основных событий и проектов победного года при условии получения Таллинном этого титула», - сказал премьер-министр.

Таллинн прошел в финал конкурса на звание зеленой столицы Европы. На следующей неделе город представит жюри спецпрограмму зеленой столицы. Кроме событий победного года, Таллинн также хочет поддержать модель Европейской зеленой столицы предварительной программой в 2021 году и программой-продолжением в 2023 году.

На звание зеленой столицы Европы в 2022 году претендовали 18 городов. Вместе с Таллинном в финал прошли Дижон, Гренобль и Торино. Международное жюри выберет победителя 2022 года 8 октября.

Целью берущей начало из Таллинна инициативы по избранию зеленой столицы Европы является улучшение жилой среды европейских городов и признание усилий, которые города предпринимают для улучшения своей экологии и качества жизни. Европейская столица присуждает титул городу, который улучшил свою жилую среду и планирует ее целостное изменение путем различных действий.