Здание будущей гимназии Мустйыэ подвели под крышу

Предприятие Ramm Ehitus начало строительство в июле прошлого года. Праздник стропил знаменует то, что здание достигло максимальной высоты, и символический венок с самой высокой части постройки передают заказчику работ — городу Таллинну.

Вице-мэр Вадим Белобровцев признателен команде Ramm Ehitus за проделанную работу.

”Поскольку старое здание было амортизировано, и его планировка не позволяла создать соответствующую современным требованиям учебную среду, его пришлось по большей части снести, — сказал Белобровцев. — Теперь видно, как на месте старого возвышается новый современный учебный комплекс, вмещающий до 900 учеников. В Хааберсти переезжает все больше семей с детьми, в связи с чем в районе увеличивается спрос на места в детских садах и школах. Инвестиции в сферу образования, сделанные в последние годы, позволили обеспечить в районе лучшую учебную среду, как строительством новых зданий, так и реконструкцией и расширением старых”.

”С завершением реконструкции здания гимназии Мустйыэ можем с гордостью сказать, что все школы Хааберсти обновлены и нашим школьникам обеспечены современные условия как для учебы, так и для занятий по интересам”, — сказал исполняющий обязанности старейшины района Хааберсти Олег Сильянов и добавил, что не забыты и детские сады.

”На прошлой неделе мы открыли в Хааберсти новый детский сад ”Накситралли”, — сказал он. — В этом году завершится комплексная реконструкция детского сада ”Ярвеотса” и будут готовы помещения молодежного центра Хааберсти”.

Предшественницей Таллиннской мустйыэской гимназии считается учрежденная в 1960 году решением совета министров ЭССР 45-я средняя школа, которая в свою очередь возникла вместо Эстонской железнодорожной средней школы номер 1. Предыдущее здание школы построено в 1964 году, и к настоящему моменту оно устарело физически и морально, поэтому целесообразным было его частично снести.

В ходе реконструкции снесли комплекс, в котором располагались спортзал и актовый зал, здесь будет построен новый, отвечающий современным требованиям учебный комплекс с внешней территорией. В центре здания будет просторный холл, а на крыше разместится терраса. Вдобавок к новому зданию школа также получит отремонтированный стадион с беговыми дорожками, футбольным полем с искусственным покрытием, а также различными аттракционами, на котором у детей будет возможность активно проводить перемены и учиться на свежем воздухе.