Заявление президента Керсти Кальюлайд в связи с чрезвычайным положением

В защите нуждаются пожилые люди, а также больные и слабые — по возможности следует избегать близких контактов с ними, но постоянно поддерживать связь, например, по телефону. Постараемся сделать так, чтобы людям, входящим в группу риска, не пришлось самим идти в магазин или аптеку. Это действительно опасно для жизни. Благодарю руководителей самоуправлений, которые позаботились об этом. Надеюсь, об этом подумали все представители более молодого поколения. Ты позвонил своей маме или бабушке, предложил им помощь? Сделай это или найди живущего поблизости более молодого друга или родственника, который готов помочь.

А ты, руководитель учреждения или предприятия, организовал возможность удаленной работы для своих сотрудников, если это возможно? Продумал ли, как работать безопаснее, если контакт неизбежен? Разделил ли свой персонал на несколько групп, чтобы создать резерв, если первую работающую группу настигнет вирус?

Думаю, ты это сделал. Еще раз: Департамент здравоохранения, правительство или кто-то еще не знают лучше тебя обстоятельств жизни твоего предприятия, семьи, деревни. Подумаем все о том, что мы можем сделать вместе, чтобы создать необходимую для остановки распространения вируса социальную дистанцию или остаться здоровыми в ситуации, когда очень большую дистанцию соблюдать невозможно.

Давайте беречь друг друга! А также доверимся и окажем поддержку тем, кто оперативно управляет работой по преодолению этого кризиса!”

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!