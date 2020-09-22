Заявление правительства: остановить коронавирус мы сможем только совместными усилиями

"Будучи обеспокоенными ситуацией со здоровьем населения, эпидемиологической обстановкой, ситуацией в обществе, экономике и социальной системе, а также заботясь о благополучии государства, мы призываем людей приложить совместные усилия к тому, чтобы коронавирус не разрушил нашу привычную жизнь. В Эстонии произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом, и ближайшие недели будут иметь критическое значение для того, сможем ли мы остановить более масштабную волну заражения среди населения. Контролировать вирус важно для всех нас и всего эстонского общества, чтобы избежать необходимости вводить новые серьезные ограничения для защиты здоровья всех жителей Эстонии. Мы верим в способность жителей Эстонии вести себя разумно, ведь это помогло нам успешно справиться с начавшейся ранней весной вспышкой заболевания.”

В связи с этим правительство призывает:

- Вести себя осторожно, действовать продуманно и заботиться об окружающих. Разумное поведение каждого отдельно взятого человека помогает избежать ущерба, который неизбежно повлечет за собой масштабное распространение вируса.

- Придерживаться большей, чем в обычное время, дистанции с чужими людьми и даже со своими знакомыми. Это самый эффективный способ избежать заражения. Будучи больным и имея симптомы, нужно оставаться дома. Следует иметь в виду, что человек наиболее заразен за два дня до и через два дня после появления симптомов.

- В регионах с высоким уровнем распространения инфекции избегать людных мест. Если это невозможно, то в многолюдных помещениях и в общественном транспорте носить маску. Все праздники, в том числе те, которые празднуются в кругу семьи и друзей, являются источником повышенной опасности и необходимость их проведения следует тщательно взвесить.

- Скачать себе мобильное приложение HOIA. Оно сообщит, если у человека был близкий контакт с заразившимся коронавирусом.

- Придерживаться правил гигиены, которые позволяют избежать заражения.

- При подозрении на заражение коронавирусом следует позвонить семейному врачу или на консультационную линию семейных врачей 1220.