Заявление правительства: остановить коронавирус мы сможем только совместными усилиями(7)
Ввиду резкого роста заболеваемости коронавирусом в Эстонии правительство призывает людей вести себя осмотрительно.
Ввиду резкого роста заболеваемости коронавирусом в Эстонии правительство призывает людей вести себя осмотрительно.
"Будучи обеспокоенными ситуацией со здоровьем населения, эпидемиологической обстановкой, ситуацией в обществе, экономике и социальной системе, а также заботясь о благополучии государства, мы призываем людей приложить совместные усилия к тому, чтобы коронавирус не разрушил нашу привычную жизнь. В Эстонии произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом, и ближайшие недели будут иметь критическое значение для того, сможем ли мы остановить более масштабную волну заражения среди населения. Контролировать вирус важно для всех нас и всего эстонского общества, чтобы избежать необходимости вводить новые серьезные ограничения для защиты здоровья всех жителей Эстонии. Мы верим в способность жителей Эстонии вести себя разумно, ведь это помогло нам успешно справиться с начавшейся ранней весной вспышкой заболевания.”
В связи с этим правительство призывает:
- Вести себя осторожно, действовать продуманно и заботиться об окружающих. Разумное поведение каждого отдельно взятого человека помогает избежать ущерба, который неизбежно повлечет за собой масштабное распространение вируса.
- Придерживаться большей, чем в обычное время, дистанции с чужими людьми и даже со своими знакомыми. Это самый эффективный способ избежать заражения. Будучи больным и имея симптомы, нужно оставаться дома. Следует иметь в виду, что человек наиболее заразен за два дня до и через два дня после появления симптомов.
- В регионах с высоким уровнем распространения инфекции избегать людных мест. Если это невозможно, то в многолюдных помещениях и в общественном транспорте носить маску. Все праздники, в том числе те, которые празднуются в кругу семьи и друзей, являются источником повышенной опасности и необходимость их проведения следует тщательно взвесить.
- Скачать себе мобильное приложение HOIA. Оно сообщит, если у человека был близкий контакт с заразившимся коронавирусом.
- Придерживаться правил гигиены, которые позволяют избежать заражения.
- При подозрении на заражение коронавирусом следует позвонить семейному врачу или на консультационную линию семейных врачей 1220.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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