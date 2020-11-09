Заявление о вотуме недоверия Марту Хельме будет внесено в Рийгикогу в понедельник(39)
Партия реформ внесет в понедельник в парламент заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE), передает rus.err.ee.
Партия реформ внесет в понедельник в парламент заявление о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE), передает rus.err.ee.
"Уход Марта Хельме — вопрос элементарной гигиены, но надо и найти решение [проблеме], что EKRE не подходит для правительства", — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас, призвав всех депутатов парламента поддержать вотум недоверия главе МВД.
Для отставки министра необходимо, чтобы ее поддержали не менее 51 депутата Рийгикогу. Оппозиционным реформистам и социал-демократам принадлежит в парламенте 44 мандата. Вместе с соцдемами также голосует прошедший в парламент по центристскому списку Раймонд Кальюлайд, который впоследствии вступил в Социал-демократическую партию.
Две предыдущих попытки выразить недоверие Марту Хельме в июне и декабре 2019 года не получили поддержки большинства в Рийгикогу.
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