Завтра в Таллинне пройдут большие учения. Невольным участникам подарят наклейки

Организаторы предупреждают, что учения могут в период с 10.30 до 13 часов привести к трудностям с передвижением в этом районе на автомобиле, и советуют избегать проезда по этой территории. Для передвижения пешеходов препятствий не будет.

Нужно также учитывать, что в близлежащие кафе и бары, а также на рабочие места в окрестностях придут регистраторы, чтобы зафиксировать число находящихся там людей, что необходимо, поскольку одна из задач учений заключается в организации эвакуации людей. Однако реально никого эвакуировать не будут, зато "подсчитанные" получат красивые наклейки.

Эти учения - самые крупные на железной дороге за последние восемь лет. Проигрываться будут самые разные ситуации - от спасения людей при столкновении пассажирских поездов до ликвидации последствий выброса химических веществ при аварии товарного состава.

Ожидается присутствие на учениях порядка сотни наблюдателей, в том числе с железнодорожных предприятий Белоруссии и Литвы.