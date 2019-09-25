Завтра в Таллинне пройдут большие учения. Невольным участникам подарят наклейки
Эстонская железная дорога ("Ээсти раудтеэ") проводит завтра, 26 сентября, вместе со Спасательным департаментом, Департаментом полиции и погранохраны, Центром тревоги, железнодорожными фирмами "Элрон" и "Оперэйл", Таллиннской городской управой и многими другими партнерами в районе Теллискивиского творческого городка и станции Копли-товарная учения ""Копли рауд" ("Коплиское железо"), чтобы отработать действия во время железнодорожной катастрофы с серьезными последствями. В учениях примут участие более 220 человек.
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