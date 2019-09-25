25.09.2019, 19:21

Завтра в Таллинне пройдут большие учения. Невольным участникам подарят наклейки

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rus.delfi.ee
EST 53
Tondi raudteeülesõidukoht
Tondi raudteeülesõidukohtMadis Veltman

Эстонская железная дорога ("Ээсти раудтеэ") проводит завтра, 26 сентября, вместе со Спасательным департаментом, Департаментом полиции и погранохраны, Центром тревоги, железнодорожными фирмами "Элрон" и "Оперэйл", Таллиннской городской управой и многими другими партнерами в районе Теллискивиского творческого городка и станции Копли-товарная учения ""Копли рауд" ("Коплиское железо"), чтобы отработать действия во время железнодорожной катастрофы с серьезными последствями. В учениях примут участие более 220 человек.

Организаторы предупреждают, что учения могут в период с 10.30 до 13 часов привести к трудностям с передвижением в этом районе на автомобиле, и советуют избегать проезда по этой территории. Для передвижения пешеходов препятствий не будет.

Нужно также учитывать, что в близлежащие кафе и бары, а также на рабочие места в окрестностях придут регистраторы, чтобы зафиксировать число находящихся там людей, что необходимо, поскольку одна из задач учений заключается в организации эвакуации людей. Однако реально никого эвакуировать не будут, зато "подсчитанные" получат красивые наклейки.

Эти учения - самые крупные на железной дороге за последние восемь лет. Проигрываться будут самые разные ситуации - от спасения людей при столкновении пассажирских поездов до ликвидации последствий выброса химических веществ при аварии товарного состава.

Ожидается присутствие на учениях порядка сотни наблюдателей, в том числе с железнодорожных предприятий Белоруссии и Литвы.

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