31.01.2020, 12:50

Завтра в Кесклинне будет зажжено "Зимнее пламя"

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Tulešhow Talvetuli lastestaadionil Superministeeriumi hoone taga
Tulešhow Talvetuli lastestaadionil Superministeeriumi hoone tagaFoto: Hendrik Osula

В субботу, 1 февраля, в 18:00, в находящемся за Национальной библиотекой парке Туви (Суур-Амеэрика 14а, см. схему) можно будет понаблюдать за красочным огненным шоу.

”Зимнее пламя в Кесклинне стало традиционным мероприятием проводов рождественского времени, когда середина зимы преодолена, а свет начинает постепенно брать верх над темнотой. Это символизирует и обычай делать из собранных рождественских елок огненные скульптуры и устраивать огненные представления. В этом году гостей мероприятия будет ждать особенный сюрприз — кинетическая скульптура от Эло Лийв”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Мероприятие рассчитано на всю семью. На нем можно будет увидеть другие огненные скульптуры, магические огни, а также огненное шоу группы Flaamos. Вход для всех бесплатный.

Схема: управа Кесклинна
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