Завтра в Кесклинне будет зажжено "Зимнее пламя"

В субботу, 1 февраля, в 18:00, в находящемся за Национальной библиотекой парке Туви (Суур-Амеэрика 14а, см. схему) можно будет понаблюдать за красочным огненным шоу.
”Зимнее пламя в Кесклинне стало традиционным мероприятием проводов рождественского времени, когда середина зимы преодолена, а свет начинает постепенно брать верх над темнотой. Это символизирует и обычай делать из собранных рождественских елок огненные скульптуры и устраивать огненные представления. В этом году гостей мероприятия будет ждать особенный сюрприз — кинетическая скульптура от Эло Лийв”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Мероприятие рассчитано на всю семью. На нем можно будет увидеть другие огненные скульптуры, магические огни, а также огненное шоу группы Flaamos. Вход для всех бесплатный.
Бросивший сыновей в Шереметьево мужчина принял решение
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом
Невзоров сделал скандальное заявление о Чаплине
«К нам отношение, как к обслуге»