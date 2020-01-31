Завтра в Кесклинне будет зажжено "Зимнее пламя"

”Зимнее пламя в Кесклинне стало традиционным мероприятием проводов рождественского времени, когда середина зимы преодолена, а свет начинает постепенно брать верх над темнотой. Это символизирует и обычай делать из собранных рождественских елок огненные скульптуры и устраивать огненные представления. В этом году гостей мероприятия будет ждать особенный сюрприз — кинетическая скульптура от Эло Лийв”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Мероприятие рассчитано на всю семью. На нем можно будет увидеть другие огненные скульптуры, магические огни, а также огненное шоу группы Flaamos. Вход для всех бесплатный.

Схема: управа Кесклинна