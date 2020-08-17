Завтра состоится регистрация на бесплатные курсы эстонского языка Фонда интеграции

Всего на 157 курсов сможет записаться 2512 взрослых, заинтересованных в изучении эстонского языка. Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A1, A2, B1, B2 и C1.

”При регистрации можно выбрать подходящий курс в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно места и времени его проведения. В этот раз помимо Таллинна, Тарту, Пярну, Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ мы предлагаем курсы также в Маарду и Кейла, чтобы проживающие там многочисленные заинтересованные в языковом обучении тоже могли бы изучать язык в своем родном городе”, — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

Ознакомиться с расписанием занятий заранее можно уже сейчас на домашней странице Фонда интеграции. Здесь же можно прочитать правила регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка.

Зарегистрироваться на курсы можно при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Те, кто планирует использовать для регистрации на курсы ИД-карту, должны иметь при себе также считыватель карт, пин-код PIN1 и убедиться, что сертификат карты действителен и в компьютере установлено программное обеспечение для ID-карты.

”Электронная идентификация регистрирующихся на курсы позволит ускорить процесс регистрации, избежать возможных ошибок при внесении данных в регистрационную анкету, а также более гладко организовать процесс формирования учебных групп”, — отметила Яна Тонди.

Тем, кто не успеет записаться на курсы путем онлайн-регистрации, Фонд интеграции предлагает возможность пройти бесплатную консультацию. По итогам консультации определяются потребности обратившегося в изучении эстонского языка, его мотивация и опыт, и, исходя из этого, позднее ему предлагается возможность пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка Фонда интеграции или в языковых фирмах, когда начнутся новые курсы. Для изучения и практики эстонского языка имеются и другие возможности, например, языковые кафе и клубы, а также индивидуальное обучение, о которых консультанты также информируют.