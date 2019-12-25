Завтра последний день, когда в костюме Деда Мороза можно ездить на поездах Elron бесплатно

”Рождественские праздники — напряженный рабочий период для Деда Мороза, когда ему надо успеть объездить всю Эстонию. Elron придет на помощь всем Дедам Морозам, — быстро и с комфортом доставит их в гости к детям”, — сказал Марис Адамберг, менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron.

”Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться Деды Морозы в полном облачении, то есть в традиционной красной шубе и красной шапке, не говоря уже о длинной и пышной белой бороде”, — уточнил Адамберг.

Он также упомянул, что в прошлом году Деды Морозы также ездили на поезде, а один Санта-Клаус из Лапландии особенно похвалил быстрое железнодорожное сообщение, позволявшее за один вечер объездить несколько регионов Эстонии. При этом он особо выделил доброжелательных попутчиков, благодаря которым поездки на поезде были еще более удобными и по-настоящему рождественскими.

