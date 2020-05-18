Завтра открывается расположенная под открытым небом территория Таллиннского зоопарка

Зоопарк соблюдает рекомендации Департамента здоровья и Таллинна, на территории следует соблюдать правило 2+2 и заботиться о чистоте рук, сообщает мэрия города.

Начиная со вторника, 19 мая, для посетителей вновь открыта внешняя территория зоопарка, кафе и фирменный магазин.

”Тропический дом и Дом толстокожих откроем 2 июня, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Детский зоопарк поначалу будет закрыт и традиционное мероприятие в День защиты детей в этом году в зоопарке отмечаться не будет. Посещая зоопарк, необходимо выполнять известные правила. Соблюдая дистанцию и правила гигиены, мы защищаем не только свое здоровье и посетителей, но также и обитателей зоопарка”.

Для защиты как посетителей, так и обитателей в зоопарке действуют дополнительные правила безопасности. Руки можно дезинфицировать как на входе, так и возле туалетов, обслуживающий персонал носит маски или визиры, а контактные поверхности регулярно дезинфицируются. Поскольку мини-тележки сейчас не используются, при посещении зоопарка родителей малышей просят взять с собой свои транспортные средства. Также стоит иметь в виду, что дети ростом выше 115 см не допускаются в зоопарк со своими самокатами и велосипедами.

На территории зоопарка действует правило 2+2, также стоит воздерживаться от прикосновений к стеклам и перилам оград. Посетителям нужно придерживаться всех установленных правил — только так зоопарк может оставаться в безопасности и быть открытым для гостей.

Зоопарк открыт каждый день. Кассы работают с 9 до 18 часов, на территории можно находиться до 20 часов. Билеты можно приобрести как в обычной, так и кассе самообслуживания. Вход по обычной цене. Срок действия годовых абонементов и подарочных карт продлен на два месяца. Купленные в марте месячные абонементы действуют до 18 июня. Парковка платная, парковочный билет активизируется вместе с покупкой билета.

Подробная информация на странице Таллиннского зоопарка www.tallinnzoo.ee

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.