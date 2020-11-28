Завтра на Штромке откроется Рождественский городок

”С помощью новых световых решений и мероприятий на свежем воздухе мы хотим создать рождественское и радостное настроение, несмотря на сложные времена”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он напомнил, что посетителям Рождественского городка стоит соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

В это воскресенье в 16 часов в парке Штромки будет зажжена первая свеча Адвента и открыт Рождественский городок. Каждое воскресенье до 10 января с 16 до 20 часов на Штромке будет открыт Рождественский городок со специальной программой.

Программа

Воскресенье, 29 ноября:

16.00-16.15 Зажжение первой свечи Адвента

16.15 Представление: ”Эльза и Анна вызывают снег”

17.00-18.15 Детские игры

16.00-18.00 Рисование и изготовление снежинок

17.00-19.00 Катание на лошадиной повозке

16.00-20.00 Прием Деда Мороза

16.00-20.00 Открыто кафе

16.00-20.00 Рождественская карусель

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

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