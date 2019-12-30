Завтра на площади Вабадузе состоится большой новогодний праздник

”Мы, как организаторы новогоднего праздника, чувствуем большую ответственность за безопасность на площади Вабадузе. Как и в прошлые годы, в этом году площадь и прилегающие к ней улицы будут закрыты для движения, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой. На праздник мы ждем всех желающих — и пожилых, и молодых и детей”, — сказал Свет.

Движение в окрестностях площади Вабадузе будет закрыто во всех направлениях с 22.00 до 01.30. Улица Команданди закроется в 18.00. Движение общественного транспорта около площади будет осуществляться до 23.00 и будет возобновлено после окончания праздника. Призываем добираться на праздник на общественном транспорте! В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить по специальному графику. До трех часов ночи будет продлена работа трамваев №1 и 4, а также автобусов 1A, 8, 18, 40, 42, 60, 63, 67 и 68. График движения транспорта можно найти здесь — www.transport.tallinn.ee.