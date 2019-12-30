Завтра на площади Вабадузе состоится большой новогодний праздник

31 декабря с началом в 22.00 на площади Вабадузе пройдет большой новогодний концерт, после которого с речью выступит президент Эстонии, прозвучит гимн и ровно в полночь можно будет увидеть традиционный салют.
”В новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с любимыми исполнителями. В этом году выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Незадолго до наступления нового года на площади с речью выступит президент Керсти Кальюлайд. Затем состоится совместное пение гимна. Мы рады, что новогоднее обращение президента на площади перед народом и совместное пение гимна становятся традицией. Надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Для совместного пения гимна Эстонии на сцену выйдет смешанный хор Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма „Kevade”. Ровно в полночь салют организует фирма Pyrocom OÜ.
”Мы, как организаторы новогоднего праздника, чувствуем большую ответственность за безопасность на площади Вабадузе. Как и в прошлые годы, в этом году площадь и прилегающие к ней улицы будут закрыты для движения, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой. На праздник мы ждем всех желающих — и пожилых, и молодых и детей”, — сказал Свет.
Движение в окрестностях площади Вабадузе будет закрыто во всех направлениях с 22.00 до 01.30. Улица Команданди закроется в 18.00. Движение общественного транспорта около площади будет осуществляться до 23.00 и будет возобновлено после окончания праздника. Призываем добираться на праздник на общественном транспорте! В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить по специальному графику. До трех часов ночи будет продлена работа трамваев №1 и 4, а также автобусов 1A, 8, 18, 40, 42, 60, 63, 67 и 68. График движения транспорта можно найти здесь — www.transport.tallinn.ee.
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