Завтра днем на Ярвевана теэ будет закрыта полоса движения

Завтра, 16 января, с 11 до 13 часов для проведения аварийных работ для движения будет закрыта одна полоса движения у железнодорожного переезда на Ярвевана теэ в направлении Мустамяэ. Скорость движения будет ограничена 30 км/ч.
Таллиннский департамент транспорта передал, что ремонт будет проведен для ликвидации последствий аварии, произошедшей в новогоднюю ночь, в частности будет заменено уличное освещение. ”Несмотря на то, что для проведения работ выбран период наименьшей загруженности дороги, учитывая общую нагрузку на Ярвевана теэ, может возникнуть большая пробка в направлении Мустамяэ. Просим по возможности в это время выбрать другой маршрут, например, объездную дорогу, улицу Лийвалайа и Пярнуское шоссе”, — сказал заместитель руководителя транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.
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