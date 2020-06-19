Завершился сбор материалов для составления Всемирной эстонской программы

На данный момент завершён сбор предложений в восьми рабочих группах и привлечённые к работе специалисты обобщают полученные тексты. Членами рабочих групп являются представители министерств и подведомственных им учреждений, а также активисты эстонских общин. ”Я рада тому, что мы, невзирая на повлиявшее на работу чрезвычайное положение, уже добились многого. И благодарна активным соотечественникам всего мира, способствующим разработке этой программы,” — сказала руководящая этим процессом Солман.

Программа, согласно рабочему плану правительства, будет готова в ноябре этого года.

Параллельно с разработкой программы под руководством министра народонаселения и в сотрудничестве с министром культуры ЭР составляется ”Программа развития народонаселения и сплочённого общества 2021-2030”