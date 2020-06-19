Завершился сбор материалов для составления Всемирной эстонской программы
Вчера, 17, июня по интернету состоялось третье по счету собрание комиссии Всемирной эстонской программы, работа над программой должна завершиться к концу года.
Вчера, 17, июня по интернету состоялось третье по счету собрание комиссии Всемирной эстонской программы, работа над программой должна завершиться к концу года.
На данный момент завершён сбор предложений в восьми рабочих группах и привлечённые к работе специалисты обобщают полученные тексты. Членами рабочих групп являются представители министерств и подведомственных им учреждений, а также активисты эстонских общин. ”Я рада тому, что мы, невзирая на повлиявшее на работу чрезвычайное положение, уже добились многого. И благодарна активным соотечественникам всего мира, способствующим разработке этой программы,” — сказала руководящая этим процессом Солман.
Программа, согласно рабочему плану правительства, будет готова в ноябре этого года.
Параллельно с разработкой программы под руководством министра народонаселения и в сотрудничестве с министром культуры ЭР составляется ”Программа развития народонаселения и сплочённого общества 2021-2030”
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Самая несчастная женщина: что не так с новым выходом Мелании
Лжеврач Алена Верди скончалась в Краснодаре
Медик назвал опасное место в доме, где можно заразиться COVID-19
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска