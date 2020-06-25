Завершился ремонт таллиннской улицы Койду

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, ремонтные работы проходили на первом отрезке улицы Койду, длина которого составляет 680 метров, на участке от Палдиского шоссе до улицы Эндла. ”Были обновлены водопроводные и канализационные трубы, а также дорожное покрытие, места для парковки и освещение. Кроме этого, была построена канализация для отвода дождевых вод, добавлено новое озеленение и построены несколько приподнятых перекрестков”, — сказал Кландорф.

Договор о реконструкции улицы был подписан Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства 26 сентября 2019 года. Строительные работы осуществляла фирма YIT Eesti AS, которая начала работы 26 октября. Стоимость работ составила чуть больше двух миллионов евро. Примерно десятую часть этой сумму профинансировала AS Tallinna Vesi.

”Улица Койду очень важна, прежде всего, для местных жителей, для которых она является частью жилой среды, вокруг которой идет активная жизнь местного сообщества. Именно поэтому на улице было установлено ограничение скорости в 30 км/ч”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Реконструкция улицы Койду проходила поэтапно. Улица была открыта для движения неделю назад. Официально мэр Таллинна объявит ремонтные работы завершенными 29 июня.