Завершился процесс отчуждения городу гаражей

Как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, восемь собственников дали согласие на отчуждение в ходе переговоров весной 2017 года, а вот по остальным боксам соглашение достигнуто не было. Судьба последних пяти боксов решилась только несколько дней назад, причем в пользу города.

Хозяева 52 боксов обратились в суд и оспорили решения об отчуждении и оценочные акты. И лишь в конце марта были подписаны последние соглашения. Выкуп гаражей обошелся столице чуть больше, чем в полмиллиона евро.

Новая улица будет готова к июлю, когда на стадионе будут проходить мероприятия Праздника песни и танца.