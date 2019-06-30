Завершен этап создания социального дома на бульваре Сыпрузе

”Полная реконструкция многоквартирного дома на бульваре Сыпрузе, 5 позволит увеличить энергоэффективность здания, продлит срок его службы и значительно улучшит уровень качества жизни квартиросъемщиков”, — отметила Эха Вырк.

Ремонт многоквартирного дома производится в два этапа, работы будут завершены поздней осенью. В здании запланирована 101 квартира, из них 19 двух- и 82 — однокомнатные. Кроме того, тут расположатся помещения районного "Центра занятий".

В ходе реконструкции будут утеплены фасад здания, крыша, заменены все окна, обновлена система отопления, реконструирована система вентиляции и выстроена приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, установлены солнечные батареи, а также лифт, открывающийся на две стороны. Стоимость проекта составит 4 050 000 евро.

Здание на бульваре Сыпрузе, 5 было построено в 1963 году. Дом находился в очень плохом санитарном состоянии, в квартирах не было возможности помыться, а техносистемы были амортизированы.После реконструкции в каждой квартире будет обеспечено наличие горячей воды, а также построены ванные комнаты и кухни. Здание будет соответствовать самому высокому классу энергосбережения — А.