Завершается трудовое лето школьников: на слет прибудут 700 человек

На слет ожидаются около 700 человек. В течение трех дней будет выявляться лучший отряд не по работе, а на основе исполнения дружинных песен, спортивных игр и т.д.

В 2019 году в более чем 50 отрядах были задействованы примерно 4500 школьников, работу которым обеспечивали местные самоуправления и сотня частных фирм.