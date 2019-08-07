07.08.2019, 16:55
Завершается трудовое лето школьников: на слет прибудут 700 человек
С 13 по 15 августа в Руунавере пройдет традиционный слет Эстонской дружины школьников, завершающий трудовое лето, сообщает Раэпресс.
С 13 по 15 августа в Руунавере пройдет традиционный слет Эстонской дружины школьников, завершающий трудовое лето, сообщает Раэпресс.
На слет ожидаются около 700 человек. В течение трех дней будет выявляться лучший отряд не по работе, а на основе исполнения дружинных песен, спортивных игр и т.д.
В 2019 году в более чем 50 отрядах были задействованы примерно 4500 школьников, работу которым обеспечивали местные самоуправления и сотня частных фирм.
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