07.08.2019, 16:55

Завершается трудовое лето школьников: на слет прибудут 700 человек


rus.delfi.ee
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Teenindus Tallinna vanalinnas
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

С 13 по 15 августа в Руунавере пройдет традиционный слет Эстонской дружины школьников, завершающий трудовое лето, сообщает Раэпресс.

На слет ожидаются около 700 человек. В течение трех дней будет выявляться лучший отряд не по работе, а на основе исполнения дружинных песен, спортивных игр и т.д.

В 2019 году в более чем 50 отрядах были задействованы примерно 4500 школьников, работу которым обеспечивали местные самоуправления и сотня частных фирм.

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