Заведующий лечебной частью Курессаареской больницы: коронавируса не надо бояться

Заведующий лечебной частью Курессаареской больницы и признанный гематолог Эдвард Лаане сказал в интервью Meie Maa, что наряду с лечением свою роль в выздоровлении от болезней играет хорошее настроение, хороший сон и витамины.
”Коронавируса не надо бояться”, — сказал он, отвечая на вопрос, как жителям Сааремаа бороться со страхом и как жить дальше. ”Чем больше мы знаем о вирусе, тем меньше страха он вызывает. Нам нужно знать масштабы заражения. На этот вопрос может дать ответ тестирование на антитела, чего мы и ждем”, — сказал Лаане.
Он отметил, что в борьбе с вирусом свою роль играют витамины, здоровая масса тела и хороший сон.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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