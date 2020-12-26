Заведующий лечебной частью больницы: более крупная волна заражения еще впереди, вирус отступит к концу марта

Лаане сказал в интервью Eesti Päevaleht, что весенний кризис и осенний кризис для него очень разные: "Возвращение коронавируса, на самом деле, не является неожиданностью. Речь идет о так называемом простудном заболевании, и распространение коронавируса должно ходить рука об руку с сезоном простудных заболеваний. Поэтому я считаю, что более крупная волна заражения еще впереди и, надеемся, вирус отступит к концу марта или к апрелю нового года".

"Следующей осенью выяснится, насколько серьезно коронавирус нас еще раз постигнет. Для меня весна была значительно проще. Заражение произошло практически разом в течение одной недели. В стране начался локдаун, контакты между людьми значительно уменьшились, и на этом вирус не смог дальше распространяться. Теперь все-таки общество намного более открытое, и нельзя забывать и о сезоне простудных заболеваний", — подчеркнул Лаане.

По его словам, в больнице весной проходила только экстренная работа: "Мы получали очень много помощи, как в рабочей силе, материально, так и эмоционально. Теперь мы продолжаем плановое лечение, и одновременно следует быть готовыми к лечению пациентов с коронавирусом. В этот раз больница должна справляться своими силами. Противоположно широко распространенному мнению, что весной у нас не было ничего, даже средств индивидуальной защиты, у Курессаареской больницы было все необходимое, мы были "вооружены до зубов".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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