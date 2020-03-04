Заведения Старого города - о вводимом запрете на продажу алкоголя: последний раз речь шла о 4 часах утра!

"Конечно же, это окажет влияние. Мы сделали горуправе предложение, что было бы разумно ввести ограничение на продажу алкоголя с четырех часов утра", — сказал Delfi один из владельцев баров Nimeta и Route 13 Валло Палвдре.

По его словам с ограничением с 4 утра была согласна львиная доля развлекательных заведений в Старом городе, которые сейчас открыты, в основном, до 5-6 часов утра. "Львиная доля нашей клиентуры, 60-70%, все же иностранцы, посещающие Таллинн англоязычные туристы", — пояснил он.

По его мнению, сократить работу всего лишь на час было бы более разумно — в таких условиях бары и казино смогли бы удержаться на плаву. Если же планируемые ограничения вступят в силу, то заведения потеряют, по его оценке, до 15-20% объема продаж.

Он приводит в пример столицы соседних стран, как Рига, Хельсинки и Стокгольм, где многие увеселительные заведения открыты до самого утра.

Палвдре добавил, что самим заведениям не показывали проект постановления горуправы, поэтому у него не было возможности с ним ознакомиться.