Заведения Старого города - о вводимом запрете на продажу алкоголя: последний раз речь шла о 4 часах утра!

По словам главы Союза организаторов азартных игр Тыниса Рюйтеля, такие ограничения могут сказаться и на туристическом секторе, так как многие организаторы турниров в казино могут предпочесть провести их в других городах.
Он подчеркнул, что в прошлом году азартные игры принесли в государственную казну 27 млн евро.
Новые правила
Проект постановления Таллиннской горуправы запрещает розничную продажу алкогольных напитков в местах общественного питания и развлекательных заведениях в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 часов утра. В казино и ночных клубах розничная продажа алкогольных напитков в помещениях запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 3 до 6 утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 4 до 7 часов утра. Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.
Запрет на продажу алкоголя не распространяется на расположенные в фойе гостиниц торговые точки или же расположенные в номерах мини-бары, а также никто не запрещает заказывать алкоголь в номер. Также запрет не распространяется на торговые точки, работающие исключительно для пассажиров в открытом для международных рейсов аэропорту или морском порту. В случае, если розничная торговля алкоголем проходит на открытых мероприятиях, ограничения на продажу указываются в разрешении на проведение общественного мероприятия.
Дата вступления постановления в силу — 1 октября.
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