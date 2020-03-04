04.03.2020, 17:26

Заведения Старого города - о вводимом запрете на продажу алкоголя: последний раз речь шла о 4 часах утра!

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Alkohol poodides ja happy hour
Alkohol poodides ja happy hourFoto: Ilmar Saabas

Таллинн собирается запретить продажу алкогольных напитков в местах общественного питания и развлекательных заведениях в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 часов утра. Для заведений Старого города такие ограничения стали неприятным сюрпризом.

"Конечно же, это окажет влияние. Мы сделали горуправе предложение, что было бы разумно ввести ограничение на продажу алкоголя с четырех часов утра", — сказал Delfi один из владельцев баров Nimeta и Route 13 Валло Палвдре.

По его словам с ограничением с 4 утра была согласна львиная доля развлекательных заведений в Старом городе, которые сейчас открыты, в основном, до 5-6 часов утра. "Львиная доля нашей клиентуры, 60-70%, все же иностранцы, посещающие Таллинн англоязычные туристы", — пояснил он.

По его мнению, сократить работу всего лишь на час было бы более разумно — в таких условиях бары и казино смогли бы удержаться на плаву. Если же планируемые ограничения вступят в силу, то заведения потеряют, по его оценке, до 15-20% объема продаж.

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Он приводит в пример столицы соседних стран, как Рига, Хельсинки и Стокгольм, где многие увеселительные заведения открыты до самого утра.

Палвдре добавил, что самим заведениям не показывали проект постановления горуправы, поэтому у него не было возможности с ним ознакомиться.

По словам главы Союза организаторов азартных игр Тыниса Рюйтеля, такие ограничения могут сказаться и на туристическом секторе, так как многие организаторы турниров в казино могут предпочесть провести их в других городах.

Он подчеркнул, что в прошлом году азартные игры принесли в государственную казну 27 млн евро.

Новые правила


Проект постановления Таллиннской горуправы запрещает розничную продажу алкогольных напитков в местах общественного питания и развлекательных заведениях в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 часов утра. В казино и ночных клубах розничная продажа алкогольных напитков в помещениях запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 3 до 6 утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 4 до 7 часов утра. Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

Запрет на продажу алкоголя не распространяется на расположенные в фойе гостиниц торговые точки или же расположенные в номерах мини-бары, а также никто не запрещает заказывать алкоголь в номер. Также запрет не распространяется на торговые точки, работающие исключительно для пассажиров в открытом для международных рейсов аэропорту или морском порту. В случае, если розничная торговля алкоголем проходит на открытых мероприятиях, ограничения на продажу указываются в разрешении на проведение общественного мероприятия.

Дата вступления постановления в силу — 1 октября.

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