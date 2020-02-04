Затяжной кризис закончился отставкой директора школы Виймси

Некоторое время назад родители учеников направили в волостную управу Виймси петицию, в которой призвали восстановить в школе нормальную рабочую обстановку и атмосферу доверия.

"Директор школы не видит в своей деятельности ошибок, не готов обсуждать больные точки и признавать, что в руководстве школы можно было бы чего-то улучшить", - было сказано в петиции.

"Я встретился утром с директором Айме Нийдас, которая подала заявление об уходе. Понимаю ее желание передать руководство школы новому человеку", - сообщил старейшина. "В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс по поиску нового руководителя", - добавил Леметти.

По словам Нийдас, у педагогического коллектива виймсийской школы были сложные времена. "Моя роль вперед ведущего выполнена", - сказала она и отметила, что за полтора года работы в школе начала несколько серьезных проектов.

"Для восстановления трудового мира в школе шаги должны сделать все стороны. Поэтому благодарен директору за принятое ею решение", - заявил старейшина.

В свое время Delfi писал, что директор уволила прошлым летом сразу же после выпускного всех завучей, которые отвечали за уровни обучения, затем создала новую руководящую должность. Были взяты люди, которые к сегодняшнему дню уже ушли с работы. Неназванный педагог сетовал на увеличившуюся нагрузку.

Но сейчас Нийдас вспоминает коллег только хорошим словом. "В школе Виймси очень много прекрасных учителей. Школа будет развиваться, желаю ей успеха!"