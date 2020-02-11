"Затрагивает все общество". Комиссия обсудила проект закона о государственной обороне

По словам председателя комиссии Андреса Метсоя, речь идет об очень крупном законопроекте, который затрагивает практически все общество. По этой причине комиссия привлекает как можно больше заинтересованных групп к работе над проектом.

”В течение двух дней мы выслушали мнения различных организаций и учреждений. Могу с уверенностью сказать, что обсуждение было весьма конструктивным и мы достигли консенсуса, благодаря чему можем дальше работать над проектом”, — сказал Метсоя.

Заместитель председателя комиссии Калле Лаанет пояснил, что в законе будут установлены правовые рамки, которые обеспечат безопасность и конституционный порядок государства во время кризисов или оборонной ситуации. ”Сегодня мы в основном обсуждали, как должно быть выстроено управление в кризисной или оборонной ситуации, чтобы сохранить жизненно важные услуги, — сказал Лаанет. — Обязанности, проистекающие из закона, распространяются не только на оборонительные войска. Они распространяются на все государственные учреждения. Все они имеют свои четкие обязанности, и это требует уверенного управления”.

Комиссия внесла Министерству обороны предложение смоделировать процесс разрешения оборонной ситуации.