11.02.2020, 20:15

"Затрагивает все общество". Комиссия обсудила проект закона о государственной обороне

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Õppus TRACTABLE 2019
Foto: Siim Verner Teder

На заседаниях в понедельник и во вторник комиссия по государственной обороне совместно с заинтересованными группами и компетентными учреждениями обсудила проект закона о государственной обороне, призванный создать единый свод правил для подготовки к кризисным ситуациям и их решения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Андреса Метсоя, речь идет об очень крупном законопроекте, который затрагивает практически все общество. По этой причине комиссия привлекает как можно больше заинтересованных групп к работе над проектом.

”В течение двух дней мы выслушали мнения различных организаций и учреждений. Могу с уверенностью сказать, что обсуждение было весьма конструктивным и мы достигли консенсуса, благодаря чему можем дальше работать над проектом”, — сказал Метсоя.

Заместитель председателя комиссии Калле Лаанет пояснил, что в законе будут установлены правовые рамки, которые обеспечат безопасность и конституционный порядок государства во время кризисов или оборонной ситуации. ”Сегодня мы в основном обсуждали, как должно быть выстроено управление в кризисной или оборонной ситуации, чтобы сохранить жизненно важные услуги, — сказал Лаанет. — Обязанности, проистекающие из закона, распространяются не только на оборонительные войска. Они распространяются на все государственные учреждения. Все они имеют свои четкие обязанности, и это требует уверенного управления”.

Комиссия внесла Министерству обороны предложение смоделировать процесс разрешения оборонной ситуации.

Согласно законопроекту, Эстония применяет принцип широкого толкования государственной обороны. Иными словами, для того, чтобы справиться с возможными военными и невоенными угрозами безопасности, свой вклад в государственную оборону вносят как представители военной сферы, так и гражданские лица в зависимости от своей компетенции.

Законопроект вводит понятие оборонного положения, для разрешения которого или защиты общественного порядка государство может использовать или принудительно отчуждать вещи, принадлежащие гражданским лицам, а также предписывать лицам одноразовые рабочие обязанности и привлекать их к охране правопорядка.

В заседании комиссии в течение двух дней приняли участие представители Канцелярии Президента Республики, Союза городов и волостей Эстонии, Государственного суда, Канцелярии канцлера права, Государственного контроля, Банка Эстонии, Больничной кассы, Адвокатуры Эстонии, Кассы по безработице, Союза юристов Эстонии, Эстонского собрания офицеров резерва, Союза охранных предприятий Эстонии, Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, Союза банков Эстонии, Союза больниц Эстонии, Союза предприятий водоснабжения Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии, Союза предприятий электропромышленности Эстонии, Союза газовых предприятий Эстонии, Объединения топливных фирм Эстонии, Эстонского союза производителей асфальта, Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии и Союза предприятий оборонной промышленности Эстонии.

Поправки к проекту закона о государственной обороне (112 SE) можно представлять до 26 февраля.

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