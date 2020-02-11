"Затрагивает все общество". Комиссия обсудила проект закона о государственной обороне

Согласно законопроекту, Эстония применяет принцип широкого толкования государственной обороны. Иными словами, для того, чтобы справиться с возможными военными и невоенными угрозами безопасности, свой вклад в государственную оборону вносят как представители военной сферы, так и гражданские лица в зависимости от своей компетенции.
Законопроект вводит понятие оборонного положения, для разрешения которого или защиты общественного порядка государство может использовать или принудительно отчуждать вещи, принадлежащие гражданским лицам, а также предписывать лицам одноразовые рабочие обязанности и привлекать их к охране правопорядка.
В заседании комиссии в течение двух дней приняли участие представители Канцелярии Президента Республики, Союза городов и волостей Эстонии, Государственного суда, Канцелярии канцлера права, Государственного контроля, Банка Эстонии, Больничной кассы, Адвокатуры Эстонии, Кассы по безработице, Союза юристов Эстонии, Эстонского собрания офицеров резерва, Союза охранных предприятий Эстонии, Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, Союза банков Эстонии, Союза больниц Эстонии, Союза предприятий водоснабжения Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии, Союза предприятий электропромышленности Эстонии, Союза газовых предприятий Эстонии, Объединения топливных фирм Эстонии, Эстонского союза производителей асфальта, Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии и Союза предприятий оборонной промышленности Эстонии.
Поправки к проекту закона о государственной обороне (112 SE) можно представлять до 26 февраля.
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