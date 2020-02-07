Затонувший траулер принадлежит семье рыбопромышленников из Мурманска. Глава семьи находится под следствием

У ”Норд Пилигрим” имеется 15-летняя квота на вылов 10 тысяч тонн рыбы в год.

В последние годы бизнес Тузовых шатается. Еще в 2018 году патриарх семьи Юрий Тузов по подозрению в похищении и вымогательстве оказался за решеткой. Далее последовала совершенно невероятная история с вымогательством у него денег следователями. Несправедливость вскрылась, но предприниматель остался под следствием.

Как пишет "КоммерсантЪ", Юрий Тузов обвиняется в похищении коммерсанта Павла Сурина, с которым вел арбитражную тяжбу. Сам бизнесмен утверждает, что стал жертвой инсценировки, в результате которой следователи вымогали у него 2 млн евро. В рамках разбирательства следователь СКР была уволена, а затем объявлена в розыск, однако на судьбу самого Юрия Тузова, недавно перенесшего инсульт, это никак не повлияло: сейчас он знакомится с материалами своего дела, после чего они будут направлены в суд.