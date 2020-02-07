Затонувшее у берегов Эстонии российское судно было выставлено на продажу за 17 000 евро(8)
Затонувшее у берегов Эстонии российское судно летом было выставлено на продажу за 12 000 000 млн рублей ( более 17 200 евро), сообщает сайт www.qx9.ru.
Затонувшее у берегов Эстонии российское судно летом было выставлено на продажу за 12 000 000 млн рублей ( более 17 200 евро), сообщает сайт www.qx9.ru.
RusDelfi связался с контактным лицом, указанном в объявлении, но человек, сославшись на занятость, от комментариев отказался.
Статус объявления по-прежнему активный.
Характеристики рыболовного суда (по данным сайта www.qx9.ru)
Судно рыболовное СТБК 1985 года
Тип: Судно рыболовное
Мощность: 370 л.с.
Длина: 21 м.
Состояние: б/у
От продавца: Продаётся рыбопромысловое судно Поньгома;
Тип: рыболовное
Бортовой номер: СП-4845
Место постройки: 1985 СССР
Длина 21,34 м; Ширина 6,06 м; Высота борта, 3,10 м,
Валовая вместимость: 99 т
Дедвейт: 27 т
Двигатель: 6NVD-25 A-3;
мощность двигателя 272 кВт. 370 л. с.
Порт приписки: Большой порт Санкт-Петербург
Страна Флага: Российская Федерация
Действующий класс РМРС до 27.12.2023
Имеет действующее свидетельство СвУБ
Установлены: ТСК, АИС
Полный комплект радионавигационного оборудования РМРС, все необходимые сертификаты и лицензии для ведения рыбного промысла на территории РФ.
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