Затонувшее у берегов Эстонии российское судно было выставлено на продажу за 17 000 евро

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Характеристики рыболовного суда (по данным сайта www.qx9.ru)

Судно рыболовное СТБК 1985 года

Тип: Судно рыболовное

Мощность: 370 л.с.

Длина: 21 м.

Состояние: б/у

От продавца: Продаётся рыбопромысловое судно Поньгома;

Тип: рыболовное

Бортовой номер: СП-4845

Место постройки: 1985 СССР

Длина 21,34 м; Ширина 6,06 м; Высота борта, 3,10 м,

Валовая вместимость: 99 т

Дедвейт: 27 т

Двигатель: 6NVD-25 A-3;

мощность двигателя 272 кВт. 370 л. с.

Порт приписки: Большой порт Санкт-Петербург

Страна Флага: Российская Федерация

Действующий класс РМРС до 27.12.2023

Имеет действующее свидетельство СвУБ

Установлены: ТСК, АИС

Полный комплект радионавигационного оборудования РМРС, все необходимые сертификаты и лицензии для ведения рыбного промысла на территории РФ.