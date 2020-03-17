17.03.2020, 13:20

Застрявшим в Германии эстонцам поможет попасть домой "Романтика"

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Romantika Riias
Romantika RiiasFoto: Mārtiņš Purviņš

Правительство Эстонии в сотрудничестве с Tallink вернет застрявших в Германии эстоноземельцев на родину с помощью парома "Романтика". Судно отчалит из Засница в Вентспилс 18 марта в 23:55.

Судно отчалит из немецкого Засница в Вентспилс 18 марта в 23:55. Пассажиром придется заплатить символическую стоимость.

Разницу компенсируют Эстония и Латвия. Реейс будет длится 16 часов.

"Романтика" отправится из Риги в Германию, чтобы помочь жителям Эстонии и Латвии попасть домой, уже сегодня в 20:00.

Сейчас в Германии находятся выше 70 эстоноземельцев, которым обещали для выезда из Германии коридор через Польшу. Предполагалось, что колонна выдвинется в путь в понедельник, но Польша так и не разрешила проезд по своей стране.

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Эстонцев, желающих организованно проехать через Польшу, в МИД ЭР зарегистрировалось 73 — на 22 микроавтобусах и 11 автомобилях.

Литовское окно вскоре захлопнется, потому что Литва закрывает свои границы для эстонского транзита в полночь 19 марта.

Напомним, что Министерство иностранных дел 15 марта попросило граждан Эстонии, которые возвращаются в Эстонию сухопутным путем, но не могут из Германии въехать в Польшу, дать о себе знать, на писав на адрес konsul@mfa.ee.

В письме МИД просил указать личные данные и контактный телефон, чтобы можно было связаться.

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