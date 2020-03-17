Застрявшим в Германии эстонцам поможет попасть домой "Романтика"

Правительство Эстонии в сотрудничестве с Tallink вернет застрявших в Германии эстоноземельцев на родину с помощью парома "Романтика". Судно отчалит из Засница в Вентспилс 18 марта в 23:55.
Судно отчалит из немецкого Засница в Вентспилс 18 марта в 23:55. Пассажиром придется заплатить символическую стоимость.
Разницу компенсируют Эстония и Латвия. Реейс будет длится 16 часов.
"Романтика" отправится из Риги в Германию, чтобы помочь жителям Эстонии и Латвии попасть домой, уже сегодня в 20:00.
Сейчас в Германии находятся выше 70 эстоноземельцев, которым обещали для выезда из Германии коридор через Польшу. Предполагалось, что колонна выдвинется в путь в понедельник, но Польша так и не разрешила проезд по своей стране.
Эстонцев, желающих организованно проехать через Польшу, в МИД ЭР зарегистрировалось 73 — на 22 микроавтобусах и 11 автомобилях.
Литовское окно вскоре захлопнется, потому что Литва закрывает свои границы для эстонского транзита в полночь 19 марта.
Напомним, что Министерство иностранных дел 15 марта попросило граждан Эстонии, которые возвращаются в Эстонию сухопутным путем, но не могут из Германии въехать в Польшу, дать о себе знать, на писав на адрес konsul@mfa.ee.
В письме МИД просил указать личные данные и контактный телефон, чтобы можно было связаться.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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